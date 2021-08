Silesia Connect: pierwszy taki projekt na Śląsku. Jak zmieni się nasz region za dziesięć lat? JEST SPRAWA! Program DZ i TVP3 Katowice Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Innowatorzy ze Śląska stworzyli pionierską w skali kraju, Regionalną Strategię Innowacji. Jej trzecia aktualizacja na lata 2020-2030pokazuje, że by zmienić cokolwiek w skali regionu potrzebna jest długofalowa wizja. Dlaczego warto myśleć już o tym teraz? Czy i jaki będziemy mieli na to wpływ. JEST SPRAWA, bo to właśnie od nas zależy, jaka będzie odpowiedź na te pytania.