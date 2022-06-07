Ситуація у Сєвєродонецьку. Успіхи української армії. Sytuacja w Siewierodoniecku. Sukcesy armii ukraińskiej

"Ситуація залишається стабільно важкою. Бої проходять динамічно. Нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація для нас знову погіршилась. [Але] ті позиції, які були в промзоні, там вони й залишаються", – сказав Гайдай.

Проте він впевнений, що українські військові мають достатньо можливостей, щоб вибити ворожі війська із Сєвєродонецька.

Початково окупанти планували реалізувати повне оточення ЗСУ в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Саме для цього завдання вони стягнули війська з-під Маріуполя, з так званих «ДНР» та «ЛНР», долучилась навіть частина Ізюмського угрупування. Проте концентрації таких великих зусиль на такому вузькому уламку фронту в кінцевому результаті не вистачило для оточення українських військ.

Для нашої армії головним досягненням стає те, що вони не дають ворогу реалізувати свій сценарій на Сєвєродонецькому напрямку. Як наслідок російські війська тепер вимушені йти на кровопролитні штурми, знижаючи таким чином свій наступальний потенціал та нести шалені втрати. В той час як для ЗСУ звільнення цих територій стане подією, яка лише підвищить стан морального духу.