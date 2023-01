Skarpa Bytom. To m.in. tutaj trenują ukraińscy wspinacze. Spisują się na medal! Cały czas potrzebują jednak wsparcia

Skarpa Bytom. Tu trenują ukraińscy wspinacze

Dzielnie walczyli w minionym roku o medale dla swojego kraju. Udało się....i to nie raz! Ukraińscy wspinacze są w Polsce od czasu, kiedy ich kraj zaatakowała Rosja i musieli uciekać, żeby przeżyć i zacząć nowe życie, z nadzieją powrotu w przyszłości do ojczyzny. To tutaj, m.in. w Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom trenują do zawodów - europejskich, a nawet międzynarodowych.