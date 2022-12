Bytom: największa w Polsce sportowa ściana wspinaczkowa powstanie w Skarpie Bytom Iwona Świetlik

Aż 22 metry wysokości będzie miała nowa, zewnętrzna, sportowa ściana wspinaczkowa w Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom! To największa tego typu inwestycja w Polsce. Wspinacze zmierzą się m.in. z niemal całkowitym przewieszeniem ściany, co jest sporym wyzwaniem. Ponadto zostanie ona przystosowana do organizacji zawodów rangi międzynarodowej.