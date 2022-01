Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni: Innsbruck KWALIFIKACJE, WYNIKI, pary KO Kamil Stoch nie awansował! Wygrał Kobayashi

Kamil Stoch zajął dopiero 59. miejsce. Pozostałe miejsca Polaków: 18. Andrzej Stękała, 26. Piotr Żyła, 32. Paweł Wąsek, 34. Jakub Wolny, 36. Dawid Kubacki.

- Miałem jasny, dobry plan na ten dzień. Byłem przekonany co do niego w stu procentach, że on będzie działał. Natomiast nic nie działało od pierwszego skoku. Ja nie potrafię tego przeanalizować, bo muszę znaleźć ten problem. Nie wiem po prostu. Nie będę oznajmiał od razu na publicznym forum, czy wystartuję w Bischofshofen. Muszę to omówić z trenerami - powiedział Stoch przed kamerą Eurosportu.

Pary konkursowe z udziałem Polaków:

Andrzej Stękała - Simon Ammann (Szwajcaria)

Piotr Żyła - Constantin Schmid (Niemcy)

Paweł Wąsek - Roman Koudelka (Czechy)

Jakub Wolny - Daniel Andre Tande (Norwegia)

Dawid Kubacki - Timi Zajc (Słowenia)

Komplet par I serii konkursowej (wtorek, 4.01.2022 r., godz. 13.30)