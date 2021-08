Śląscy terytorialsi szkolą się jak planować poszukiwania. Chcą skuteczniej odnajdywać ludzi zaginionych

- Cały czas staramy się podnosić poziom wyszkolenia członków naszej grupy, to oznacza, że i stawiane przed nimi zadania muszą być coraz trudniejsze. To bardzo ważne, by wciąż się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, tak by nawet w skrajnie trudnych warunkach być w pełni gotowym do działania - wyjaśnia koordynator GPR K9 WOT, Monika Krasińska – Ligejka.