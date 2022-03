Śląsk. Powstała baza lokalowa dla uchodźców! Znajdziesz tu oferty noclegów i zgłosisz chęć pomocy

By w szybki sposób zapewnić dach nad głową uchodźcom uciekającym przed wojną na stronie Śląskie dla Ukrainy powstała baza lokalowa, na której można zgłosić wolne miejsce noclegowe szukających schronienia. Inicjatywa ta skierowana jest do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie. Odpłatne ogłoszenia nie są akceptowane. Baza pozwala również na błyskawiczne znalezienie ciepłego schronienia dla przybyłych obywateli Ukrainy. By wspomóc ludzi przyjmujących uchodźców pod swój dach, rząd przygotował również specjalne świadczenia.