Śląskie z kwotą 5,1 mld euro z funduszy europejskich. Dofinansowania na energetykę, transport, kulturę i turystykę. Szczegóły

Następne nabory planowane są na koniec miesiąca, m.in. 28 lutego spodziewane jest ogłoszenie naboru konkurencyjnego „Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych” na zakup taboru zeroemisyjnego, tworzenie infrastruktury dla takiego taboru, rozwój infrastruktury rowerowej, a także tworzenie infrastruktury transportu publicznego. Planowany budżet to ok. 133,5 mln zł

W tym czasie powinien też ruszyć niekonkurencyjny nabór „Cyfryzacja administracji publicznej” dla samorządu województwa - z 8,5 mln zł na cyfryzację procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city, tworzenie i rozwój e-usług publicznych, a także digitalizację i udostępnianie danych.

Część naborów odbędzie się w mechanizmie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w którym samorządy lokalne formułują i uzgadniają swoje potrzeby rozdzielając dostępne środki.

29 lutego ruszyć mają nabory konkurencyjne na „Efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej”: dla ZIT subregionu centralnego z budżetem ok. 160 mln zł, ZIT subregionu południowego ok. 83 mln zł, ZIT subregionu północnego ok. 127,6 mln zł i ZIT subregionu zachodniego ok. 98 mln zł (dwa ostatnie pod warunkiem akceptacji tamtejszych strategii ZIT).

Pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych 29 lutego ma też ruszyć nabór na rozdzielane w konkursie ok. 17,8 mln zł wsparcia na zakup taboru autobusowego lub trolejbusowego w subregionie zachodnim i analogiczne ok. 22 mln zł w subregionie południowym. Podobnie planowane dla tych dwóch subregionów są nabory na centra przesiadkowe i inteligentne systemy transportowe (budżety odpowiednio 32 mln zł i 33,3 mln zł).