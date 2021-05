Smart home: inteligentne żarówki WiZ A60, czyli duże możliwości konfiguracji i automatyzacji. Test, recenzja

Przypomnieć warto, że WiZ Connected to azjatycko-francuska firma z siedzibą w Hongkongu, zajmująca się oprogramowaniem oświetleniowym i oferująca otwartą platformę IoT (Internet of Things). Firma działa od 2015 roku, a nie tak dawno temu została przejęta przez Signify, przedsiębiorstwo funkcjonujące wcześniej jako Philips Lighting. Oferta WiZ Connected obejmuje inteligentne źródła światła i akcesoria, których wielką zaletą jest łatwość instalacji. Co istotne, urządzenia – takie jak na przykład inteligentne żarówki – obsługują bezprzewodową łączność Bluetooth i WiFi.

Do, na razie niezbyt rozbudowanej, linii źródeł światła WiZ Filament E27 należy między innymi żarówka A60. Nie wymaga ona do działania żadnych mostków, wystarczy domowy router i mobilna aplikacja, by korzystać z pełni jej możliwości. To żarówka kolorowa – RGB (przy okazji: odwzorowanie kolorów jest dobre, wskaźnik CRI wynosi 90) o mocy 8W i nominalnym strumieniu świetlnym 806 lm. Wyposażona jest jednozakresowy moduł WiFi działający w częstotliwości 2,4 Ghz.