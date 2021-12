Smog w Rybniku zabija. Mieszkaniec pozwał Skarb Państwa i wygrał. Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał mu rację i 30 tys. zł zadośćuczynienia

Mieszkaniec Rybnika pozywa Skarb Państwa za złą jakość powietrza i wygrywa rozprawę

Państwo polskie odpowiada za złą jakość powietrza – tak w skrócie skwitować można wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, który rozpatrywał dziś sprawę Oliwera Palarza, rybniczanina, który już w 2015 roku pozwał Skarb Państwa za naruszenie jego dóbr osobistych, ze względu na to iż zmuszony jest on do życia w smogu i oddychania brudnym powietrzem.

Rybniczanin, jeden z założycieli Rybnickiego Alarmu Smogowego chciał 50 tysięcy zł zadośćuczynienia. Ale pieniądze były tutaj tylko jednym z wątków, bo aktywiście na rzecz czystego powietrza chcieli przede wszystkim, by sądu wskazały, że to państwo polskie poprzez swoje zaniedbania na przestrzeni lat jest winne temu, jakim powietrzem oddychamy. I to udało się osiągnąć. Dodatkowo rybniczanin dostał 30 tysięcy zadośćuczynienia.