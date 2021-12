SMS o nieodebranej paczce może być oszustwem. To oszuści podszywają się pod kuriera i próbują Was znów okraść! Barbara Kubica-Kasperzec

Oszuści coraz chętniej wykorzystują smsy do oszukiwania nieświadomych ludzi. Należy zwracać uwagę, jakie treści do nas przychodzą, aby nie paść ofiarą oszustwa. Pixabay Zobacz galerię (4 zdjęcia)

"Nie mogliśmy dostarczyć paczki. Kliknij w link i sprawdź co robić dalej! Witam, Twoja paczka jest w drodze, ustaw preferencje odbioru!" Jeśli otrzymałeś tego typu SMS, pod żadnym pozorem nie wchodzi w linka podanego w jego treści! Nie napisał go kurier a oszust. To kolejny sposób oszustów na dobranie się do naszego konta!