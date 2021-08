Sosnowiec. Park w Milowicach przy ulicy Studziennej się zmieni. Powstanie też PsiLądek Dobrej Zabawy. Są wykonawcy zadań

W ciągu ostatnich lat, w Sosnowcu, udało się zrealizować już około 240 inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miały one różną skalę, czasem było to postawienie ławek, a czasem wybudowanie placu zabaw czy tężni solankowej.

- Place zabaw, skwery, chodniki, siłownie pod chmurką, renowacje parków czy parkingi, a nawet tężnie solankowe. To wszystko jest już do dyspozycji sosnowiczan - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. - A to dopiero początek, ponieważ kolejne inwestycje ruszą już wkrótce - dodaje.