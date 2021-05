Sosnowiec. W Parku Fusińskiego budzi się życie. Obiekt został przebudowany i odświeżony za blisko 7 mln zł

- Tak obiecałem i tak staramy się wykonać to zadanie – powiedział nam w listopadzie ubiegłego roku Andrzej Santarius.

Park im. porucznika pilota Jana Fusińskiego w Sosnowcu, to najstarszy park w mieście, który otwarto w 1935 roku. W tym roku, po 86 latach – park został przebudowany i odnowiony. Stał się też jedynym parkiem w mieście ogrodzonym i zamykanym na noc. Przebudowa kosztowała miasto prawie 7 mln złotych. Wykonała ją czeska firma 4As. Jego prezes Andrzej Santarius to Czech o polskich korzeniach. Podczas podpisania umowy z miastem, 15 stycznia 2019 roku, przekonywał, że będą się starali wykonać tę inwestycję przed czasem.

- Chcemy otworzyć ten park, podobnie jak Park Tysiąclecia w Milowicach, pierwszego czerwca, w Dzień Dziecka – powiedział nam Krzysztof Polaczkiewicz z biura prasowego sosnowieckiego Urzędu Miejskiego.

Wchodząc do parku głównym wejściem, od razu widzimy nową, kompozytową bramę z laserowo wyciętymi motywami roślinnymi. Tuż za nią, nowe schody, uzupełnione o pochylnię i platformę widokową.

Jak już informowaliśmy, w parku pozostawiono bardzo dużą część starych, rosnących tam od wielu lat drzew, co z pewnością ucieszyło mieszkańców, którzy obawiali się rzezi starych, pięknych drzew, kosztem młodych sadzonek. Spacerowicze wciąż będą mogli tu znaleźć enklawę cienia w słoneczne, upalne dni. Te drzewa to też enklawa ciekawskich, puszystych wiewiórek. Jest ich tu pełno. Nie boją się ludzi.