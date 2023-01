Śpiewajmy razem, czyli Gospelove Kolędowanie w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Kto nie był, niech żałuje!

Gospelsi zaśpiewali kolędy

Kto jak nie Gospelsi są w stanie rozgrzać publiczność do czerwoności i wprawić w tak dobry nastrój. Sala była pełna gości! Oprócz tego, że widać że śpiewanie to ich pasja, a zwłaszcza jeśli mogą to robić razem z innymi, to w szczególności podczas tego wydarzenia wykonując najpiękniejsze polskie kolędy udowodnili, że śpiewają na chwałę Pana. ,,Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Gdy się Chrystus rodzi’’, ,,Wśród nocnej ciszy’’ czy ,,Dzisiaj w Betlejem’’ to kolędy bez których chyba nikt nie wyobrażał sobie tego wieczoru. Wykonanie jednak takich utworów jak ,,Jakaż to gwiazda’’, ,,Gore gwiazda Jezusowi’’ oraz ,,Kolebka Jezusowa’’ pokazało jak duże zaangażowanie i pracę artyści wnieśli w przygotowanie tego występu. Wykonaniem kolędy ,,Z narodzenia Pana’’ całkowicie rozkołysali i wprawili w ożywienie całą publiczność.

Za wszystkie aranżacje muzyczne odpowiadał Artur Tekieli, a zespół pod względem wokalnym przygotowała Karolina Wieczorek. Oprócz instruktorów grupy na scenie zaprezentowali się także pozostali członkowie Gospelsów w składzie: Katarzyna Gruca, Joanna Jankowska, Edyta Krętkowska, Magdalena Owczarek, Małgorzata Prauzner-Bechcicka, Magdalena Schlagner, Patrycja Wilk (był to jej pierwszy występ razem z zespołem, gratulujemy udanego debiutu), Małgorzata Zbączyniak i Jakub Nycz. Dodatkowo na scenie zaprezentowały się dzieci członków zespołu śpiewając utwór ,,Pierwsza gwiazda’’. Koniecznie należy tutaj wspomnieć o niespodziankach, które Gospelsi przygotowali specjalnie na ten wieczór. Magdalena Owczarek oraz Jakub Nycz niepisani prowadzący koncertu w humorystyczny sposób losowali przygotowane dla zgromadzonych przepowiednie na rok 2023.