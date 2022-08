Sportowe motocykle do kupienia w Katowicach. TOP 10 ofert zakupu od zaraz! ZOBACZ ZDJĘCIA

Sportowe motocykle do kupienia w Katowicach

TOP 10 sportowych motocykli do kupienia od zaraz!

Dojazd do pracy, weekendowa przejażdżka, spełnienie marzenia z dzieciństwa? Niezależnie od powodu wielu z nas interesuje się zakupem własnego jednośladowca, bo wiatr we włosach na szosie to całkiem inny rodzaj jazdy niż samochodem. Najtańszy z motocykli kupicie już za 3 999 złotych (a można jeszcze negocjować), najdroższy - za 16 500 złotych. Warto sprawdzić, czy przypadkiem nie tego właśnie szukacie.