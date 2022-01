Stadion Śląski ma nowych ambasadorów. To Silesia Galacticos Athletics Team ZDJĘCIA

Stadion Śląski ma nowych ambasadorów. To Silesia Galacticos Athletics Team

3 stycznia na Stadionie Śląskim poznaliśmy nazwiska nowych ambasadorów Stadionu Śląskiego. To zaszczytne miano otrzymało 11 lekkoatletów - siedmiu medalistów igrzysk olimpijskich, trzy wschodzące gwiazdy naszej Królowej Sportu oraz jedna lekkoatletyczna legenda. W sumie zdobyli aż 63 medale olimpijskie oraz mistrzostw świata i Europy. Łączą je dwie rzeczy albo pochodzą ze Śląska i tu się wychowali, albo na Stadionie Śląskim osiągali swoje najlepsze rezultaty.

- Poprzedni rok był przełomowy dla Królowej Sportu na Stadionie Śląskim. Weszliśmy na "international level" i nie ukrywam, że trochę się w nim rozsmakowaliśmy. Może nie jesteśmy Katarem czy Dubajem, ale budujemy u nas pozytywną przestrzeń do tego, by ci lekkoatleci w całym świecie dumnie reprezentowali Polskę, województwo śląskie i Stadion Śląski. To u nas bije teraz lekkoatletyczne serce w kraju i chcemy, żeby tych lekkoatletycznych wydarzeń było na Stadionie Śląskim jak najwięcej - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.