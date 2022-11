Stowarzyszenie Pogoria Morsuje znów w wodzie. Sezon na zimne kąpiele w Dąbrowie Górniczej został rozpoczęty

Dodatkową atrakcją otwarcia sezonu przez Stowarzyszenie Pogoria Morsuje była obecność grupy "Aktywna regeneracja". Morsy mogły się rozgrzać w saunie lub- wręcz przeciwnie - zmrozić w balii z lodem. Inauguracja w Dąbrowie Górniczej przyciągnęła też "delegacje klubów morsowych z miast okolicznych i dalszych".

Pierwsze morsowanie było też okazją do prowadzenia akcji charytatywnych. Uczestnicy mogli kupić m.in. PoMomocny Kalendarz na 2023 rok z Fundacji Pełni Mocy Do Pomocy, zbierającej pieniądze na swojego podopiecznego. Prowadzona była także zbiórka na nowy strój morsa (koszt takiego przebrania to 2.500 zł) występującego jako wolontariusz - między innymi w roli mors-maskotki w szpitalach oraz na akcjach charytatywnych.

Po kąpieli odbyło się wspólne grillowanie. Wcześniej można było posilić się pizzą serwowaną bezpośrednio w wodzie.

Zobaczcie zdjęcia z rozpoczęcia sezonu Stowarzyszenia Pogoria Morsuje.