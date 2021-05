Strajk w WORD na Śląsku. W Jastrzębiu strajkują wszyscy egzaminatorzy, pozostałe działają w ograniczonym zakresie

WORD może powstać w Zawierciu. Jest sporo wątpliwości. Co z korkami w mieście?

Radni powiatu zawierciańskiego chcą, by w Zawierciu powstał terenowy ośrodek WORD. Pozytywnie opiniuje to także WORD w Katowicach. Co to oznacza dla mieszkańców powiatu? Na pewno łatwiejszy dostęp do kursu oraz egzaminu na prawo jazdy, ale także jeszcze większe korki w mieście. Zwracają na to uwagę także instruktorzy.