Strażacy ze Śląska jadą do Czech. Pomogą usuwać skutki tornada. Z kataklizmem walczy tam już ok. 100 zastępów Monika Chruścińska-Dragan

Strażacy ze Śląska pojadą do Czech. Tornado i burze, jakie przeszły przez Morawy, zniszczyły wiele domów. Co najmniej trzy osoby zginęły, około 200 zostało rannych. Mundurowi z woj. śląskiego pomogą miejscowym służbom usuwać skutki nawałnicy. - Mamy ze sobą cały wachlarz sprzętu ratunkowego, głównie do usuwania powalonych drzew i zabezpieczania uszkodzonych dachów. Przede wszystkim pomożemy ludziom zabezpieczyć domy, aby mogli w miarę normalnie funkcjonować. Taki jest główny cel naszego wyjazdu - opowiada bryg. Wojciech Rabka z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.