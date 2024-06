Strażnicy miejscy z Katowic uderzają w nielegalne targowiska i rekwirują towar

Strażnicy miejscy twierdzą, że nasze wątpliwości powinna budzić jakość artykułów spożywczych oferowanych na nielegalnych stoiskach.

- Najczęściej nie wiadomo, kto wyprodukował żywność, kiedy, w jakich warunkach i jaki jest jej termin przydatności do spożycia. Towary przechowywane są w bagażnikach aut, zaparkowanych gdzieś w okolicy i potem sprzedawane w upale, kurzu czy na mrozie. Niesprzedany towar wraca później do tych miejsc i następnego dnia ponownie jest oferowany do sprzedaży. Handlarz nie ma zapewnionego dostępu do bieżącej wody, umywalki, czy toalety. Warunki takie urągają podstawowym zasadom higieny. Mając już wiedzę, jak przechowywane są produkty sprzedawane na nielegalnych stoiskach oraz z jakimi mamy do czynienia warunkami sanitarnymi - ostrzegamy kupujących, że spożywanie takich produktów może nie być najlepszym pomysłem - zauważają funkcjonariusze.