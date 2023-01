Studniówka II LO im. J. Tischnera w Wodzisławiu. Uczniowie zatańczyli wyjątkowego poloneza. Wszyscy wyglądali zjawiskowo. Zobaczcie zdjęcia

Dodał, że w życiu trzeba planować. Kilka lat temu uczestnicy sobotniej studniówki postanowili uczyć się w II LO.

- Dzisiaj zaplanowaliście, żeby świetnie się bawić. Jestem przekonany, że ro również się Wam uda. Na najbliższy zaś czas zaplanowaliście sobie dużo nauki, zdanie matury i pójście na wymarzone studia. Życzę Wam, żeby to co nadejdzie, było tym, co sobie wymarzycie. Bo Steve Jobs powiedział, że świat ustępuje drogi tym, którzy wierzą, czego chcą. I tego chcialbym Wam życzyć - abyście zawsze wiedzieli, czego chcecie i dążyli do tego z całych sił. Nie tylko planujcie, ale i marzcie. Bo to zawsze musi iść w parze – zakończył dyrektor.