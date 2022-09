Surowa ocena Kamila Semeniuka: To był mecz z gatunku zagrać i zapomnieć

Jak pan ocenia występ reprezentacji Polski w meczu z Tunezją?

Myślę, że to spotkanie w ogólne nie porywało. Wyszliśmy na parkiet z nastawieniem, że to od tego jak my się zaprezentujemy i jak my będziemy grać w Gliwicach zależeć będzie jak się to spotkanie potoczy. Wszystko było od początku w naszych rękach i jeżeli tylko na moment gdzieś zgubiliśmy koncentrację, to zdarzało się, że drużyna z Tunezji potrafiła coś tam ugrać i wynik robił się czasami niebezpieczny. Nikt z nas nie chciał jednak tracić seta i stracić energię w tym spotkaniu.

Pan też się długo rozkręcał w tym spotkaniu...

Ja się do tej pory nie rozkręciłem (śmiech). Mówiąc jednak poważnie też ciężko wszedłem w to spotkanie. Zagrywka była w moim wykonaniu kompletnie nie taka, jaką prezentowałem chociażby na porannym rozruchu. Na pewno będzie jednak czas na to, żeby ten element jak najlepiej przygotować na mecz ćwierćfinałowy ze Stanami Zjednoczonymi.