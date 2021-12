Świąteczna MegaMoc Taurona powraca do Jaworzna. Zimowo-świąteczne atrakcje czekać będą na mieszkańców 10 i 11 grudnia

Świąteczna MegaMoc znów w Jaworznie

Przed świętami Bożego Narodzenia w Jaworznie na mieszkańców czekały przepiękne świąteczne atrakcje. W ubiegłym roku ze względu na pandemię wydarzenie nie zostało zorganizowane, ale w tym roku do miasta powróci Świąteczna MegaMoc. To wydarzenie, na które czekają setki mieszkańców. Jeśli jeszcze nie czujemy klimatu świąt, to gdy tylko będziemy w centrum Jaworzna w trakcie trwania imprezy - z pewnością go odczujemy.