Świerklaniec: wypadek z udziałem rowerzystki. 64-letnia kobieta trafiła do szpitala IM

Wypadek rowerzystki w Świerklańcu. Doszło do niego w sobotę 10 lipca. Do wypadku drogowego na ulicy 3-go Maja w Świerklańcu (powiat tarnogórski). Poszkodowana została rowerzystka, która trafiła do szpitala. Tarnogórscy policjanci obecnie wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.