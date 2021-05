Szansa dla mężczyzn po operacji prostaty. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach wszczepia sztuczne zwieracze cewki moczowej

Oddział urologii i urologii onkologicznej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach dołączył do grona ośrodków w Polsce, w których przeprowadzane są operacje wszczepienia sztucznych zwieraczy cewki moczowej pacjentom, którzy cierpią z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu m.in. po leczeniu nowotworu złośliwego prostaty.

Dochodzi do tego w wyniku radykalnej prostatektomii, czyli operacji wycięcia gruczołu krokowego. Operacja to szansa na powrót do normalnego, aktywnego życia, przede wszystkim zaś - poprawa jego komfortu.

To szansa na powrót do aktywności po ciężkiej batalii z chorobą nowotworową, która zostawiła określone następstwa. Naszą rolą była najpierw walka o życie chorego. Gdy to się uda - walczymy dalej - tym razem o komfort życia i sprawność - wyjaśnia dr Andrzej Kupilas, ordynator oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.