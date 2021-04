Szanuj medyka! Wspólna akcja naukowców i służb medycznych. Przeciw hejtowi, nienawiści, ośmieszaniu i zastraszaniu

Katowice. Prawie 900 pracowników w Katowicach przejdzie szkolenie. Będą się uczyć, jak rozmawiać z rodzicami ciężko chorego dziecka

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka ciężko chorego? Co można powiedzieć dorosłemu, a co maluchowi? Co to znaczy prawo pacjenta do informacji? To tylko niektóre tematy szkoleń z zakresu komunikacji, które rozpoczęły się w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W sumie szkolenie przejdzie około 900 pracowników, którzy mają kontakt z pacjentem.