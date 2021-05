Szczepienia przeciw COVID. Punkty dostały mniej preparatów J&J. Przesuwają pacjentom wizyty, pracują na pół gwizdka

Jak czytamy na stronie magistratu, zaległe szczepionki Johnson&Johnson mają dotrzeć do Polski na początku czerwca.

- Osoby, które miały już zaplanowane szczepienia, muszą się liczyć z opóźnieniami. Otrzymają one informację dotyczącą zmiany terminów - przyznaje prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

I choć dostawy szczepionek firmy Pfizer i BioNTech nie zwolnią, to nie obejdzie się bez przesuwania części pacjentom umówionych już wizyt.

Do samych miejskich punktów w Bytomia tylko w tym tygodniu dotarło o 2 100 mniej szczepionek firmy Johnson&Johnson niż było zamówione. Zgodnie z planem miało być ich 2 300, a dojedzie tylko 200. To efekt opóźnień w dostawach dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W Bielsku-Białej akcja szczepień zwolniła, w Katowicach - nadal są wolne terminy

Do służb wojewody śląskiego nie dotarły na razie informacje, aby którykolwiek z punktów w regonie musiał z tego powodu wstrzymał przyjmowanie pacjentów. - Wszystkie punkty w woj. śląskim zgłosiły na ten tydzień zapotrzebowanie na 268 tys. 820 dawek, z tego te największe na 66 tys. 080. Jedna z zaplanowanych dostaw opóźniła się o jeden dzień, ale nie dotarły do nas informacje, aby zakłóciło to znacząco pracę punktów - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.