Szczepienia przeciw COVID-19. W woj. śląskim pierwszy senior zaszczepiony. To Włodzimierz Czechowski, 87-letni kombatant

- Bardzo zależało mi na tym szczepieniu - przyznaje pan Włodzimierz. - Myślę, że kombatanci spełnią jeszcze raz swój patriotyczny obowiązek i pójdą się zaszczepić. To jedyna skuteczna metoda na złamanie paskudnego wroga, który zaatakował nas we własnych domach. Zwracam się do wszystkich seniorów, aby nie unikali, tylko zaszczepili się - apeluje.