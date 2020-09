Szczepionek na grypę w czasie COVID-19 może zabraknąć. Do aptek w woj. śląskim codziennie trafia po kilka sztuk, to towar deficytowy

Szczepionek na grypę w czasie pandemii COVID-19 może zabraknąć. - Do aptek każdego dnia trafia zaledwie po kilka sztuk szczepionek, można więc powiedzieć, że już jest to towar deficytowy - mówi dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej. W Polsce mamy ich zaledwie 2 miliony, co wystarczy dla nieco ponad 5 proc. społeczeństwa.