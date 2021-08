Szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Do Częstochowy znów docierają tysiące pielgrzymów

Piątkowy tłok pod szczytem to zapowiedź tego, co wydarzy się w sobotę (14 sierpnia), kiedy na Jasną Górę dociera Piesza Pielgrzymka Warszawska, która odbywa się po raz 310.

Na Jasnej Górze znów są tłumy wiernych. W piątek do klasztoru dotarli wierni m.in. z Radomia, Olkusza, Sosnowca i Włocławka. Radość z dotarcia na szczyt była ogromna, tym bardziej, że wielu wiernych w ubiegłym roku nie mogła pielgrzymować z powodu pandemii.

W tym roku ze stolicy dotrze 3,5 tysiąca wiernych, co sprawi, że będzie to jedna z największych tegorocznych pielgrzymek.

Inne największe pielgrzymki to Piesza Pielgrzymka Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (5000 osób), pielgrzymka organizowana przez Kurię Diecezjalną Siedlecką (3000), Pielgrzymka Piesza z Kościoła Akademickiego Św. Anny z Warszawy (2500) i 43. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej (2100).