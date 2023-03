Sześć firm chce budować 168 nowych mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy dostaną je wykończone pod klucz

W styczniu tego roku dąbrowscy radni miejscy przyjęli wniosek, skierowany do rządu RP, o wsparcie tej ważnej dla lokalnej społeczności inicjatywy. We wtorek 28 lutego w Warszawie wiceprezydent miasta Bożena Borowiec odebrała natomiast symboliczny czek na 20 mln 707 tys. 731 zł i 43 gr. Pieniądze w tej wysokości, pochodzące z rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego, wesprą realizację dąbrowskiej inwestycji. Tak więc wszystko zmierza w dobrym kierunku. Teraz oferty, które trafiły do przetargu, będą weryfikowane pod kątem spełnienia warunków przetargowych. Po dopełnieniu formalności i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 34 miesiące na sfinalizowanie całego przedsięwzięcia.