Sześć małych owieczek w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej ZDJĘCIA

Zagroda Wsi Pszczyńskiej to miejsce, które ma swój klimat dawnej wsi nie tylko poprzez dawną zabudowę, ale i zwierzęta nieodłącznie związane ze wsią. To owce, których widok cieszy przede wszystkim dzieci. Od kilku tygodni ich radość jest jeszcze większa, ponieważ w stadzie pojawiły się małe owieczki. I to nie jedna czy dwie, ale aż sześć i to w różnych kolorach. Jest biała, jest i czarna, są i wielobarwne.

Można je nie tylko oglądać z bliska, ale można też karmić. W kasie przygotowana jest specjalna karma (w cenie 5 zł), którą owcze maluchy mogą jeść bez szkody dla zdrowia. Możliwość karmienia owieczek potrwa do najbliższej niedzieli, 27 lutego.

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej można zwiedzać codziennie w godz. 9-17.

Będąc w skansenie, warto zajrzeć tez do Pokazowej Zagrody Żubrów, tym bardziej, że istnieje możliwość zakupu jednego biletu na oba te obiekty.