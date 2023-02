"Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli schodkami w dół..." Muzyczna premiera wydawnictwa w legendarnym klubie Puls Aleksandra Szatan

"Tylko nocą do klubu Puls. Jam session do rana, tam królował blues..." - to nie tylko słowa jednego z największych hitów zespołu Dżem ("Wehikuł czasu"), ale także cały szereg historii, związanych z kultowym dla Katowic miejscem, jakim był legendarny klub Puls. W poniedziałek, 27 lutego odbyła się tu premiera wyjątkowej książki "Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli schodkami w dół...". Autorami wydawnictwa są: Marcin Sitko, autor m.in. dwóch tomów wspomnień o Ryszardzie Riedlu i oficjalnego albumu dokumentującego historię zespołu Dżem oraz Wojciech Mirek, twórca idei Szlaku Śląskiego Bluesa.