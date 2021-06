Sztafetowy Bieg Par w Siemianowicach ZDJĘCIA Świetna zabawa i zacięta rywalizacja w Parku Pszczelnik

NOWE GORĄCY TEMAT Zaszczep się i wygraj pieniądze lub samochód. Rusza loteria szczepionkowa. Jakie nagrody do wygrania? Kto może wziąć w niej udział?

W Polsce trwają masowe szczepienia przeciwko Covid-19. By zachęcić jak największą liczbę osób do przyjęcia szczepionki wkrótce wystartuje loteria szczepionkowa. Chociaż jej szczegóły wciąż trzymane są w tajemnicy dziennikarzom udało się dowiedzieć między innymi jak może przebiegać proces zapisywania się do loterii oraz jakich nagród rzeczowych można się spodziewać.