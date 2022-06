Szymon Michałek przewodniczącym „Czarnej Manifestacji” w Chorzowie. Mieszkańcy miasta dopominają się o obiecaną budowę stadionu Ruchu

Na czele „Czarnej Manifestacji”, czyli zgromadzenia kibiców Ruchu Chorzów oraz mieszkańców miasta w sprawie budowy – obiecanej podczas kampanii wyborczych obecnego prezydenta Chorzowa – nowego stadionu, stanie Szymon Michałek – chorzowianin i wierny kibic Ruchu, który od 2015 roku organizuje Sektor Rodzinny. Jako zwolennik powstania w Chorzowie stadionu, w dniu 9 czerwca wystosował do prezydenta miasta Andrzeja Kotali oficjalny list, w którym zaprasza go do publicznego wystąpienia podczas niedzielnego zgromadzenia i poinformowania mieszkańców na temat tego, na jakim etapie jest obecnie budowa obiektu. „Czarna Manifestacja” odbędzie się w niedzielę, 12 czerwca 2022 roku na rynku w Chorzowie, w godzinach od 17.00 do 19.00.