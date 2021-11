Szymon S. uciekał przed policją i próbował potrącić mundurowych. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy, ale nie ma decyzji o areszcie! Piotr Chrobok

28-latek, który nie zatrzymał się do kontroli miał zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. KPP Racibórz Zobacz galerię (4 zdjęcia)

28-letni Szymon S. usłyszał zarzuty usiłowania potrącenia policjantów, naruszenia nietykalności funkcjonariusza na służbie oraz zmuszenia do odstąpienia od czynności urzędowych. Mężczyzna w Raciborzu nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, uciekał przed mundurowymi i próbował ich potrącić. Za kierownicę wsiadł mimo obowiązującego go zakazu.