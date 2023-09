Ta koperta będzie kosztować 18 tys. na rok. Restauratorzy z ul. Plebiscytowej w Katowicach chcą koperty w innych godzinach, inaczej upadną

Właściciele Hobu Sushi przewidują, że brak koperty wpłynie także na inne aspekty prowadzenia lokalu.

- U nas około 50 procent to dowozy do klientów. Mamy dwa samochody, które przyjeżdżają, odbierają zamówienia i dowożą do klientów. Jak nie będzie koperty, to gdzie on stanie? Na Wojewódzkiej? Przecież nie powiem kierowcy, który dowozi jedzenie do klienta, że ma stanąć w centrum przesiadkowym, podjechać do nas, odebrać zamówienie i wrócić po samochód, to absurd - mówi Marek Łagan.