Tak będzie wyglądać stara gorzelnia w Kochcicach po rewitalizacji. Zobaczcie wnętrza!

W grudniu 2020 ruszyła rewitalizacji starej gorzelni w Kochcicach (powiat lubliniecki). Prace postępują, a my pokazujemy, jak w przybliżeniu będzie wyglądał obiekt już po gruntownym remoncie.

Wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji z Nowego Miasta nad Wartą, pod koniec ubiegłego roku rozpoczął pierwsze prace na terenie starej gorzelni w Kochcicach. Z obiektu zdjęto już m.in. pokrycie dachowe, trwają też prace wewnątrz budynku. Adaptacja gorzelni obejmie przebudowę, nadbudowę i odbudowę istniejącego budynku pod funkcje kulturalno-rekreacyjną. Ingerencja w istniejącą strukturę będzie polegała na odtworzeniu i wydobyciu jego walorów wraz z dostosowaniem go do nowej funkcji i aktualnie obowiązujących warunków technicznych. W ramach istniejącej bryły obiekt będzie pełnił nową funkcję z zachowaniem i wyeksponowaniem istniejącej maszyny parowej. Po rewitalizacji budynek będzie pełnił funkcję muzeum techniki i miejsca przeznaczonego do organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów i szkoleń.

Tak będzie na zewnątrz i w środku gorzelni w Kochcicach Jak pokazują plany architektoniczne, zasadnicza bryła gorzelni nie zostanie zmieniona, a jedynie przywrócona do dawnej świetności. Budynek został podzielony na części A, B i C. Wewnątrz zwiększy się za to liczba kondygnacji, będzie ich w sumie cztery. W części parterowej budynku pojawi się antresola, a ostatni poziom wieży, jej dach i częściowo strop będą szklane, tak aby można było tutaj urządzić punkt widokowy. Istniejący komin będzie służyć do prowadzenia wspinaczki na zewnątrz obiektu. Wszystkie pomieszczenia, łącznie z antresolą, a także z punktem widokowym w wieży będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, poprzez wprowadzenie do budynku dwóch wind umożliwiających transport osób niepełnosprawnych.

Główne wejścia do budynku usytuowane jest w kierunku ulicy Ogrodowej i zaprojektowanego placu. Wejście to prowadzi do holu

zaprojektowanego w miejscu istniejącej kotłowni – część B budynku. W holu tym wydzielono miejsce na punkt informacji turystycznej – recepcję oraz kawiarnię wraz zapleczem, która będzie zlokalizowana również na projektowanej antresoli. Z tej

części za pośrednictwem schodów oraz pochylni będzie można dostać się do piwnicy w części A i B oraz poprzez antresolę na parter części A budynku.

W pomieszczeniach piwnicy w części A budynku zaprojektowano szatnię, węzeł sanitarny, pomieszczenie sali wspinaczkowej, dźwig hydrauliczny wraz z maszynowniami oraz salę wykładową. Natomiast na parterze budynku w części A zaprojektowano salę wykładową, pomieszczenie ekspozycji maszyny parowej, dźwig hydrauliczny, salkę wspinaczkową. Na I piętrze budynku w części A przewidziano dwie sale warsztatowe do zajęć grupowych oraz bibliotekę. Z kolei w części A budynku aktualnie stanowiącej poddasze nieużytkowe zaprojektowano pomieszczenia administracyjne.

W części C – wieży, zaprojektowano schody stanowiące komunikację prowadzącą na taras widokowy usytuowany na najwyższym poziomie kondygnacji wieży. W duszy klatki schodowej zaprojektowano dźwig hydrauliczny. Mansarda dachu w części wieży w całości będzie szklana, część posadzki tej części obiektu również będzie szklana.

- Wnętrza istniejącego obiektu będą kształtowane z poszanowaniem zastanej tkanki obiektu, ale wprowadzane nowe elementy będą kształtowane na zasadzie przeciwieństwa do istniejącego obiektu, aby wyraźnie zróżnicować lata w których powstały poszczególne części budynku. Elementami dominującymi będą beton architektoniczny, szkło, oraz okładziny drewniane. Przyjęte rozwiązania techniczne powodują, że zasadnicza bryła budynku nie ulega zmianie, a wnętrza są na tyle odmiennie kształtowane, że od razu dają wyraz czasów w których powstały - przekonuje w projekcie architekt Tomasz Ulman.

Kiedy koniec inwestycji? Koszt tej inwestycji to niemal 11 mln zł. Gmina Kochanowice pozyskała na ten cel środki zewnętrzne zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Przebudowa ma się zakończyć w 2022 roku. Obiekt w Kochcicach po remoncie najprawdopodobniej zostanie włączony do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

