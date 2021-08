Tak Dąbrowa Górnicza świętowała 105 lat! Koncerty, pokazy, konkursy, gra detektywistyczna

Od piątku do niedzieli czekało natomiast na wszystkich dąbrowian oraz gości mnóstwo atrakcji. Na muzycznej scenie Fabryki Pełnej Życia mieliśmy okazję zobaczyć i posłuchać: Lab, Funkylogic, Last Robots, Rosalie, Audiosoulz, Mattheo Da Funk.

W niedzielę 23 sierpnia Muzeum Miejskie Sztygarka zaprosiło natomiast drużyny na detektywistyczną grę miejska z wątkiem kryminalnym „Detektyw Dąbrowiak na tropie”. Uczestnicy gry przeniesli się w czasie do Dąbrowy Górniczej z okresu uzyskania praw miejskich i wcielili się we współpracowników detektywa Dąbrowiaka, by pomóc mu rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni.