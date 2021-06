Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach. Pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach. Sypią się mandaty. Zobaczcie

Parkowanie w Katowicach to horror. O miejsca parkingowe toczy się często prawdziwa batalia. Kto pierwszy, ten lepszy, a bywa, że wyjazd z domu późniejszy o kilka minut równa się długim poszukiwaniom wolnej przestrzeni na samochód. Oczywiście w dozwolonym miejscu.

Gdzie parkuje się auta w Katowicach? Pod znakami zakazu, wyraźnie mówiącymi o braku możliwości parkowania, na chodnikach, ścieżkach rowerowych, nierzadko na zieleńcach, niszcząc zieleń, czy w wąskich uliczkach osiedlowych, blokując przejazd śmieciarkom lub co gorsza karetkom pogotowia.

Jaki skutek przyniosły działania? Zaledwie w ciągu miesiąca podjęto 2894 interwencje. 694 z nich zakończyły się nałożeniem mandatu, a 533 kierowców pouczono. Blokady na koła założono w 233 samochodach (jeden odholowano). 8 spraw zostało skierowanych do sądu. Byle jakie parkowanie kosztowało już kierowców w Katowicach 83,5 tysiąca złotych.

- Statystyki prowadzone przez Straż Miejską pokazują, że akcja „Wyzwanie: parkowanie!” jest potrzebna, bo wielu kierowców wciąż parkuje w sposób nieprawidłowy lub nielegalny - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak dodaje włodarz Katowic, to dopiero początek. Wojna z nielegalnym parkowaniem trwa i trwać będzie aż do jego zupełnego kresu. - Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, będziemy prowadzili działania dyscyplinujące do skutku - przyznaje prezydent.