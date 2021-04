Tak powstaje linia kolejowa na lotnisko w Pyrzowicach. Efekty prac widać już w okolicy Zawiercia OPRAC.: Anna Dziedzic

W kwietniu wykonawca rozpoczął roboty na 11-km odcinku między Siewierzem a terenem przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko. Przy pomocy maszyn przygotowywany jest teren do ułożenia nowego toru

Budowa linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach wkroczyła w kwietniu w nowy etap. Zaczęły się prace na torach między Siewierzem a Pyrzowicami. To następny odcinek budowy kolejowego połączenia do portu lotniczego „Katowice Airport”. Już widać efekty robót na łącznicy koło Zawiercia. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowuje warunki do podróży i przewozu towarów na lotnisko od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. Wartość zadania z dofinansowaniem unijnym to ponad 660 mln zł.