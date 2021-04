Tańsze bilety autobusowe na lotnisko w Pyrzowicach. ZTM ma nowe ceny na 2021 z Katowic, Gliwic, Sosnowca, Bytomia

Wstrzymane loty między Polską i Wielką Brytanią. W Pyrzowicach dodatkowe samoloty 21 grudnia. Nocny przylot z Bristolu linii Wizz Air

Dwóch pasażerów wsiadło 21 grudnia do jednego samolotu do Londynu z Pyrzowic, a do drugiego - pięciu. To popołudniowe dwa dodatkowe samoloty linii Wizz Air do Wielkiej Brytanii. Za to ostatnie loty powrotne z Wielkiej Brytanii pękały w szwach. Bilety zaś kosztowały... 3 tys. złotych. Tak drogo nie było nawet na majówkę. To efekt wstrzymania lotów do Polskie z Wielkiej Brytanii o północy z 21 na 22 grudnia. Kiedy wrócą loty? Po 6 stycznia 2021.