Tarnowskie Góry. Poszukiwany 4 listami gończymi zatrzymany na osiedlu "Przyjaźń". Ukrywał się u swojej znajomej

42-latek był poszukiwany 4 listami gończymi

Mężczyzna ukrywał się w mieszkaniu znajomej

Mieszkająca kilkadziesiąt metrów dalej kobieta otworzyła funkcjonariuszom drzwi. Zaprzeczyła by ktokolwiek przebywał na jej mieszkaniu. Policjanci zwrócili jednak uwagę na leżące w przedpokoju męskie buty, dlatego postanowili to sprawdzić. Jak się szybko okazało kobieta kłamała, bo w salonie policjanci zastali poszukiwanego 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnej celi, a następnie do aresztu. Jego tożsamość potwierdziła policyjna baza danych.