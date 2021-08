Tarnowskie Góry. Zwiedzaj zabytki wpisane na listę UNESCO na rowerze. To nowa propozycja SMZT

Od teraz jest możliwe przejechanie na dwóch kółkach trasy (o długości 11 km) szlakiem tarnogórskich zabytków wpisanych na listę UNESCO. Jest to pierwsza w mieście zorganizowana wycieczka rowerowa prowadzona przez przewodnika. Trwa ona ok. 2,5 godziny i jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych oraz młodzieży od lat 15. Liczba uczestników jest natomiast ograniczona do 13 osób.