Tauron Re-Plast Unia Oświęcim - GKS Tychy 3:2. Tyszanie znów przegrali na wyjeździe i zagrają teraz nożem na gardle ZDJĘCIA

Tauron Re-Plast Unia Oświęcim - GKS Tychy 3:2. Tyszanie z nożem na gardle

Hokeiści GKS Tychy po raz trzeci przegrali półfinałowy mecz w Oświęcimiu i znaleźli się pod ścianą. Po tym spotkaniu Unia prowadzi w play off 3:2 i już tylko jednej wygranej brakuje jej do awansu do finału. Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 marca o godz. 18 na Stadionie Zimowym w Tychach.

Podopieczni trenera Andrieja Sidorienki w sezonie zasadniczym trzy razy wygrali w Oświęcimiu, ale w play off nie potrafią odczarować Hali Lodowej przy ul. Chemików. Początek sobotniego spotkania wskazywał, że może teraz w końcu uda im się tu zwyciężyć, lecz jak się okazało były to miłe złego początki.

GKS już w 33 sekundzie gry objął prowadzenie. Alexandre Boivin wyciągnął z bramki Kevina Lindskouga, a Christian Mroczkowski skierował krążek do pustej bramki. Goście nie zamierzali spocząć na laurach i szybko strzelili drugiego gola, gdy sytuację sam na sam ze szwedzkim bramkarzem Unii wykorzystał Ondrej Sedivy.