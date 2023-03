Te robaki i owady są dodawane do żywności. Nawet o tym nie wiesz. Oto lista legalnych dodatków z owadów! CO Z NICH ROBIĄ? SPRAWDŹ

Od 24 stycznia 2023 roku Komisja Europejska wydała zgodę, aby mąka ze świerszczy domowych była stosowana do produkcji żywności. Do krajów Unii Europejskiej trafiają produkty na bazie sproszkowanych owadów Acheta domesticus. Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.