Teatr Dormana w Będzinie zaprasza. Startuje kolejny sezon artystyczny. Na początek m.in. spotkanie z piosenkami Edith Piaff

Na początek "Złodziej czasu"

W sobotę 25 września, 2021 r. o godz. 17 będziński teatr zaprasza na premierę otwierającą nowy sezon artystyczny pt. "Złodziej czasu" w reżyserii Waldemara Wolańskiego. "Złodziej czasu" to baśń w klasycznym ujęciu, gdzie bohaterowie swobodnie mogą przemieszczać się pomiędzy światem realnym i fantastycznym, a zdarzenia rozgrywają się w nieokreślonym miejscu i czasie. Właśnie ów czas i jego odcienie są głównym tematem spektaklu w reżyserii znakomitego autora i artysty Waldemara Wolańskiego.

Spektakl rozpoczyna się ciepłym wspomnieniem dzieciństwa pewnego Zegarmistrza, który będąc małym chłopcem, niemalże każde ferie zimowe spędzał u dziadków. Dom dziadków pachniał ciepłą herbatą i najsmaczniejszą szarlotką babci, a wieczorne opowieści dziadka najlepiej kołysały do snu. W jednej chwili miłe wspomnienia zostają przerwane przez...

"Niektórzy nazywają go Zegarmistrzem, inni Czarnym Magiem, ale ja nazywam go po prostu Złodziejem Czasu, bo tym on właśnie jest. (...) Z każdej ukradzionej sekundy robił małe śrubki, z każdej minuty kółko zębate. Z każdą ukradzioną godziną przybywało mu mechanizmów i Zegarmistrz zaczął budować swój zegar". Legenda głosi, że gdy tylko zły Zegarmistrz zbuduje swój zegar, to świat przestanie istnieć. Nieopatrznie babcia wyjawia wnukowi tajemnicę - jak można dostać się do Krainy Czasu. Wnuk, aby powstrzymać Złodzieja czasu i uratować stracone chwile, postanawia wyruszyć do magicznej Krainy Czasu i odzyskać to, co najważniejsze!