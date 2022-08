"Teatralne Parkowanie" w Tarnowskich Górach. Już w najbliższy weekend wyjątkowe wydarzenie!

"Teatralne Parkowanie" w Tarnowskich Górach - 5 edycja

- „Teatralne Parkowanie” to impreza, która od 2018 wykorzystuje przestrzeń miasta Tarnowskie Góry (Park Miejski) do prezentacji wartościowych plenerowych spektakli teatralnych zarówno z okolic jak i z całej Polski - przekazują organizatorzy ze stowarzyszenia "Góry Kultury", od kilku lat zajmującego się w Tarnowskich Górach realizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych .

Teatralne Parkowanie zawita do Tarnowskich Gór już po raz piąty w najbliższą sobotę - 20 sierpnia, o 17:00 i 20:00.

Liczba miejsc ograniczona

Spektakle grupy Muzikanty "Objazdowe kino nieme" czekają już w tę sobotę, w jurcie przy Muszli w parku miejskim. Wejściówki dla chętnych do odbioru na godzinę przez każdym ze spektakli, zaplanowanych na godzinę: 17:00 i 20:00. Dźwięku co prawda nie będzie, będzie za to przekrój światowego kina i podróż przez historię filmu - od pierwszych niemych filmów, po współczesne kino akcji i science-fiction.