Telewizja Polsat zaprezentowała wiosenną ramówkę. Popularne i całkiem nowe seriale, programy rozrywkowe, ale też zmiany Aleksandra Szatan

Program "Love Island. Wyspa miłości", który prowadzi Karolina Gilon przenosi się do TV4. Program dostępny także w Polsat Box Go.

Wiosną w Polsacie i na Polsat Box Go zobaczymy wiele nowych seriali, choć nie zabraknie również tych, które zgromadziły już swoją wierną widownię. Czekają nas kolejne odsłony znanych i lubianych formatów rozrywkowych. Będą też zmiany. Jedna z nich dotyczy programu "Love Island. Wyspa miłości", który przenosi się do TV4 (dostępny będzie także w Polsat Box Go).