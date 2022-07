Testoviron, najwiekszy prowokator polskiego internetu, obchodzi 43 urodziny. Kim jest twórca dziesiątek kultowych tekstów?

25 lipca 1979 roku – taka data urodzin widnieje na zdjęciu legitymacji studenckiej, które internauci znaleźli w wyniku śledztwa, mającego na celu ustalenie tożsamości Testovirona, najsłynniejszego prowokatora z wczesnych lat polskiego internetu. Kim jest ten mężczyzna i dlaczego, dziesięć lat od zakończenia swojej internetowej działalności, wciąż jest wspominany?

Pierwsze filmy z udziałem Testovirona pojawiły się w internecie w okolicach roku 2009. Część z nich trafiła na YouTube, część na inne serwisy wideo. Do dzisiaj nie zachowało się żadne oryginalne konto z jego twórczością, jednak bez problemu można znaleźć kopie wszystkich jego nagrań. Te przedstawiały ubranego wyłącznie w slipy marki Kelvin Klein mężczyznę o dobrze zarysowanej muskulaturze, kręconego od pasa w dół, który w niewybrednych słowach obrażał Polaków i chwalił się swoim stanem posiadania bądź – jak sam to określał – „bogactwem”. Wulgaryzmy, charakterystyczna wymowa i przede wszystkim tematyka filmów sprawiły, że wideo z jego udziałem błyskawicznie zdobyły popularność.



Popularności tej w żaden sposób nie można jednak nazwać pozytywną. Większość widzów uważała Testovirona za gbura i prostaka, wywyższającego się swoim majątkiem. A co na to sam zainteresowany? Umieszczał w sieci kolejne fillmy, w których chwalił się nowozakupionym rolexem czy zdalnie sterowanymi autkami.